«هاتريك» آدم يقود التعاون للخامس

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جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) صعّب التعاون موقف ضيفه أحد، بعد فوزه الكبير عليه بنتيجة 4/0، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد مدينة الملك عبدالله صعّب التعاون موقف ضيفه أحد، بعد فوزه الكبير عليه بنتيجة 4/0، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، تناوب على تسجيل أهداف أصحاب الأرض عبدالفتاح آدم «هاتريك»، والكاميروني توامبا (ركلة جزاء)، ليرفع التعاون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أحد عند النقطة 12 في مؤخرة الترتيب. وفي المجمعة، قلب الفتح تأخره بهدف، إلى فوز مستحق على الفيحاء بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمعهما على مدينة المجمعة الرياضية. سجل للفتح إبراهيم الشنيحي، وعلي الحسن، ولأصحاب الأرض عبدالكريم القحطاني، ليصبح الفتح في المركز السابع برصيد 28 نقطة، تاركا الفيحاء في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.



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