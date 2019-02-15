شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحارب السرطان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏زار المشرف العام على إدارة كرة القدم فهد المفرج، ومدير العلاقات العامة ياسر الطلاسي قسم الأورام في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، حيث شاركا مع عدد من المرضى الأطفال في فعالية نظمتها إدارة الخدمة الاجتماعية بقسم الأورام بمناسبة اليوم العالمي لمحاربي السرطان وقدما لهم عدداً من الهدايا التذكارية.

ميدانياً عاود الفريق الهلالي مساء أمس تدريباته الاعتيادية استعداداً لمباراة الفريق غداً السبت ضمن ذهاب دور الثمانية من بطولة زايد للأندية، وذلك بعد أن منح المدير الفني زوران ماميتش كافة اللاعبين راحة عن تدريبات يوم أول أمس بعد نهاية مباراة الفريق أمام القادسية والتي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف، والتي على إثرها واصل الهلال صدارته بفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثاني.