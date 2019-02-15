فوساتي يكشف للإعلام استعداده للوصل

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) يعقد مدرب النادي الأهلي الأوروجوياني خورخي فوساتي، مؤتمراً صحفياً الرابعة من مساء اليوم «الجمعة» في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد زعبيل بنادي الوصل، للحديث عن مواجهة فريقه أمام الوصل الإماراتي الشقيق، ضمن ذهاب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال والتي ستقام غداً السبت، وكانت بعثة الفريق إلى دبي برئاسة عبدالله البترجي، والمدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي زكي الصالح.

يعقد مدرب النادي الأهلي الأوروجوياني خورخي فوساتي، مؤتمراً صحفياً الرابعة من مساء اليوم «الجمعة» في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد زعبيل بنادي الوصل، للحديث عن مواجهة فريقه أمام الوصل الإماراتي الشقيق، ضمن ذهاب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال والتي ستقام غداً السبت، وكانت بعثة الفريق إلى دبي برئاسة عبدالله البترجي، والمدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي زكي الصالح.

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