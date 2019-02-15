مختار مختار يحذر لاعبي الانتاج مع مصالحة الأهلي لجماهيره

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جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الجمعة فريق الانتاج الحربى استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء غداً السبت ضمن مواجهات الجولة 22 لمسابقة الدورى العام على استاد بتروسبورت، وكانت مباراة الفريقين فى الدور الأول بالدورى قد انتهت بالتعادل السلبى. وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بالتركيز فى اللقاء فى محاولة لخطف النقاط الثلاثة فى ظل الحالة التى سيظهر عليها الأهلى فى محاولة لمصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة فى تنزانيا. وصعد الإنتاج الحربى للمربع الذهبى بالدورى عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الـ21 للدورى. ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.

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