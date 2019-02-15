شكرا لقرائتكم يوفنتوس يواجه فروسينونى قبل لقاء أتلتيكو مدريد فى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد يوفنتوس لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، باختبار سهل أمام ضيفه فروسينوني الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ويغرد يوفنتوس خارج السرب محليا حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر نابولي وهو الفريق الوحيد الذي يبقى دون خسارة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، فيما يتصدر رونالدو لائحة الهدافين برصيد 18 هدفا.

وهي المرة الثانية فقط التي سيبدأ فيها رونالدو مبارياته مع "السيدة العجوز" على دكة البدلاء منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من ريال مدريد الصيف الماضي، بعد الأولى ضد مضيفه أتالانتا في 26 ديسمبر الماضي.

وجعل المدرب ماسيمليانو أليجيري وفريقه من المسابقة القارية أولوية هذا الموسم، وهي من الأسباب الأساسية للتعاقد مقابل نحو 100 مليون يورو مع رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة القارية والذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ34.

ويعود الأرجنتيني باولو ديبالا إلى التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم بعدما اكتفى بدور البديل في المباريات الأخيرة، وسيشكل ثلاثيا هجوميا إلى جانب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وفيديريكو برنارديسكي.

كما أن يوفنتوس سيستعيد ثلاثيه الدفاعي أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني الذين عادوا إلى التدريبات بعد غياب بسبب الإصابة.

ويبدو يوفنتوس مرشحا فوق العادة لتخطي عقبة فروسينوني صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير وتوسيع الفارق إلى 14 نقطة عن نابولي الذي ينتظره اختبار صعب الأحد ضد تورينو صاحب المركز التاسع