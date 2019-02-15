رياضة | مفاجأة.. نجم بيراميدز يدخل حسابات جهاز المنتخب قبل معسكر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم بيراميدز يدخل حسابات جهاز المنتخب قبل معسكر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، وذلك تمهيدًا لضمه لمعسكر منتخب الفراعنة في مارس المقبل.

ويأتي تفكير الجهاز الفني للمنتخب الوطني في ضم "دونجا" لمعسكر مارس نظرًا لما يمتلك اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية عالية، بالإضافة لثبات مستواه مع بيراميدز، وقدراته الدفاعية والهجومية الجيدة في منطقة وسط الملعب.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر، في الفترة من 18 إلى 26 مارس، استعدادا لمواجهة النيجر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، بالإضافة إلى خوض مباراة نيجيريا الودية.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة.

3- الأهلي 39 نقطة.

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5-الإنتاج الحربي 31 نقطة.

6- المصري 29 نقطة.

7- المقاولون العرب 28 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- الاتحاد 24 نقطة

11- حرس الحدود 24 نقطة.

12- الإسماعيلي 24 نقطة.

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 18 نقطة.