رياضة | ميدو وعواد.. موعد مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي اليوم الجمعة 15/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو وعواد.. موعد مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي اليوم الجمعة 15/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الشباب لخوض مباراة نارية ضد الوحدة الذي يلعب في صفوفه الحارس المصري محمد عواد ويدرب أحمد حسام ميدو وذلك في الجولة الـ20 من الدوري السعودي، اليوم الجمعة.

ويلعب فريق الشباب مباراته ضد الوحدة على ملعب فيصل بن فهد وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وستلعب مباراة الشباب مع الوحدة اليوم الجمعة 15/2/2019 في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport HD2 بصوت المعلق بلال علام.

وكان فريق الشباب قد تعثر أمام الفتح في الجولة الماضية وخسر بهدف متأخر بينما الوحدة يلعب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل نادي الشباب حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، بينما الوحدة يتواجد في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

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