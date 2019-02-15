رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 15/2/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 15/2/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الجمعة والموافق 15/2/2019، عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات لذلك نرصد لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها والمعلقين.
الدوري الاسباني:
- إيبار × خيتافي:
اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD
الدوري الايطالي:
- يوفنتوس × فروسينوني:
اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD
الدوري الألماني:
- أوجسبورج × بايرن ميونيخ:
اليوم في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD
الدوري السعودي:
- الشباب × الوحدة:
اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport HD2 بصوت المعلق بلال علام
- الرائد × الاتحاد:
اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport HD1 بصوت المعلق عبدالله الحربي
- حرس الحدود × بتروجيت:
اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة
- المقاولون العرب × طلائع الجيش:
اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة