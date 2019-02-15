عيد الحب.. قبلات غريبة بين النجوم أثارت جدل الجماهير بملاعب العالم



جارى نيفيل وبول سكولز جارى نيفيل وبول سكولز

قبل 3 مباريات على نهاية الدورى الإنجليزى فى 2010، سجل سكولز هدف الفوز لصالح مانشستر يونايتد على سيتى وسط جماهيره، وجاءت المكافأة من قائد الفريق جارى نيفيل بقبلة غريبة احتفالا بهذا الهدف القاتل، وعلق نيفيل ضاحكا عن هذا التصرف فيما بعد بقوله: "حدث ما حدث.. لا تسألنى عن تصرفاتى فى مباريات ليفربول ومانشستر سيتى فأنا لا أستطيع التحكم فى مشاعرى وقتها".

ألونسو وجيرارد



الونسو وجيرارد الونسو وجيرارد

نفس الأمر تكرر فى فريق ليفربول عندما تبادل الثنائى شابى أولونسو وستيفين جيرارد القبلات خلال احتفالات الريدز عقب الفوز بدورى أبطال أوروبا فى 2005 بعد مباراة ملحمية أمام ميلان شهدت عودة الفريق بعد التأخر بنتيجة 3/0 فى الشوط الأول.

راكيتيتش ودانيال كاريكو



راكيتيتش وكاريكو راكيتيتش وكاريكو

فاجأ الكرواتى راكيتيتش الجميع بقبلة على شفاة زميله دانيال كاريكو، وذلك عقب فوز إشبيلية بالدورى الأوروبى فى 2014، قبل انتقاله إلى برشلونة، ليودع الفريق الأندلسى بلقب كبير وتصرف غريب لن يمحى من ذاكرة جماهيره.

مارادونا وكولين فاريل

مارادونا وفاريل

أثارت قبلة دييجو أروماندو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية مع نجم هوليوود كولين فاريل بأحد المطاعم فى 2005 جدلا كبيرًا حول العالم، وبررها البعض بأن ولع نجم هوليوود بكرة القدم تسبب فى عدم سيطرته على نفسه عند مقابلة الأسطورة وعبر عن إعجابه بقبلة غير معتادة، استقبلها النجم الأرجنتينى بالضحك.

مشجع عارٍ وجاريث ساوثجيت



قبلة جاريث ساوثجيت قبلة جاريث ساوثجيت

فوجئ ساوثجايت لاعب أستون فيلا السابق ومدرب المنتخب الإنجليزى حاليًا بمشجع عار تماما بدون أى قطعة ملابس، يقتحم ملعب المباراة ويقبله بعد الفوز على تشارلتون بهدف دون رد فى مباراة الفريقين بالدورى الإنجليزى عام 1998.