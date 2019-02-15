شكرا لقرائتكم فضل يعلن أسماء معاونيه في لجنة ادارة بطولة أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ، ومدير بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر عن اللجنة المعاونة له وهم أحمد عز و على محمد على مروان نايف ومينا سامح و ويسرا طارق و حسام الزناتي.

أضاف فضل فى تصريحات لقناة ON SPORT لبرنامج ملاعب أون و يقدمه الإعلامي أحمد شوبير أن اللجنة المعاونة له من الشباب وأعمار بعضهم 21 و 22 سنة.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

أكد فضل أنه من اختار اللجنة المعاونة له مؤكداً أنه يحظي بدعم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة و وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي ، موجها الشكر لهما.