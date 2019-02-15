شكرا لقرائتكم تشيلسي يتجاوز صدمة السيتي ويهزم مالمو بهدفين في الدوري الأوروبي.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا ثمينا على مضيفه فريق مالمو السويدى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "سويدبانك ستاديون"، فى ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبى.

واستعاد تشيلسي توازنه بعد أن تعرض لهزيمة تاريخية أمام مانشستر سيتى 6-0 فى الدورى الإنجليزى الأحد الماضى.

سجل روس باركلى أول أهداف تشيلسي فى الدقيقة 30 من زمن المباراة، بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله الإسبانى بيدرو، وينجح فى السيطرة على الكرة ووضعها على يمين حارس الفريق السويدى.

وفى الشوط الثانى، نجح المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو فى تسجيل هدف البلوز الثانى فى الدقيقة 58 من زمن المباراة، بعد متابعته لعرضية زميله البرازيلى ويليان بالكعب فى شباك مالمو، وهو خامس أهداف لمهاجم تشيلسي هذا الموسم فى البطولة خلال 6 مباريات.

ولكن نجح أندريس كريستايانسين فى تقليص النتيجة للفريق السويدى بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 80، والذى جاء من انفراد تام ليضعها على يمين الحارس كيبا.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب سوف يجمع الفريقين الخميس المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز.

وجاءت نتائج المباريات التى أقيمت فى نفس التوقيت على النحو التالى:

سيلتك الاسكتلندى 0 – 2 فالنسيا الإسباني

كلوب بروج البلجيكي 2 – 1 سالزبورج النمساوى

زيوريخ السويسرى 1 – 3 نابولى الإيطالي

شاختار الأوكرانى 2 – 2 فرانكفورت الألمانى

سبورتنج لشبونة البرتغالى 0 – 1 فياريال الإسباني

فيكتوريا بلزن التشيكى 2 – 1 دينامو زغرب الكرواتى



باركلى وجيرو

بيدرو روديجيز

جيرو يحاول التسديد

جيرو يحتفل مع ويليان

ويليان يمر بالكرة