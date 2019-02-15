شكرا لقرائتكم ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 14 / 2 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمود علاء يحافظ على صدارة الهدافين

وبعد مواجهة اليوم حافظ محمود علاء مدافع الزمالك على صدارة الهدافين برصيد 12 هدفا بينما جاء أحمد على مهاجم المقاولون وبيكلى مهاجم المقاصة ومحمود كهربا لاعب الزمالك وحسام باولو مهاجم الداخلية فى المركز الثانى برصيد 9 أهداف بينما حل فى المركز الثالث كلا من صلاح امين لاعب النجوم وكينو لاعب بيراميدز وجون انطوي لاعب المقاصة وابراهيما نداي لاعب دجلة ويوسف أوباما لاعب الزمالك برصيد 7 أهداف بينما حل فى المركز الرابع شيلونجو لاعب الاسماعيلى ومحمد رجب لاعب الانتاج الحربي ومصطفى محمد لاعب طلائع الجيش واسلام رشدى لاعب الجونة وفرجانى ساسي لاعب الزمالك برصيد 6 اهداف.

بيراميدز يكتسح سموحة برباعية ويقبض على وصافة الدوري

حقق فريق بيراميدز فوز كبير برباعية نظيفة على حساب فريق سموحه ضمن مباريات الجولة الـ22 للدورى فى اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوي.

جاءت أهداف بيراميدز فى الدقائق 48 و 57 و 62 و 94 عن طريق محمود منصور مدافع سموحه من هدف عكسي ثم جون سيفوينتي و عمر خربين و عبدالله السعيد.

بهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده للنقطة 45 فى المركز الثاني بعد خوضه 22 مباراة بينما سموحه فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

المصرى يهزم المقاصة بهدفين ويقترب من مربع الكبار

تغلب المصرى بقيادة إيهاب جلال على مصر المقاصة، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الـ22 لمسابقة الدورى الممتاز وسجل الثنائية كلا من محمود وادى والنيجيرى أوستن.

بهذا الفوز ارتقى المصرى للمركز السادس برصيد 29 نقطة من 21 مباراة خاضها فى الدورى الممتاز بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 31 من 22 مباراة حيث يحتل المركز الخامس بالتساوى مع الإنتاج الحربى صاحب المركز الرابع الذى يتفوق بفارق الأهداف.

الداخلية يتعادل مع الجونة 2 / 2 فى مباراة مثيرة

حسم التعادل الايجابى بهدفين لكل فريق مباراة الجونة والداخلية التى أقيمت على ستاد كلية الشرطة بالعباسية فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام.

تقدم أحمد ياسر ريان لاعب الجونة بهدف فى الدقيقة 20 ثم تعادل أحمد بحبح للداخلية فى الدقيقة 22 ثم أضاف أكرم توفيق الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 45 ثم تعادل حسام باولو للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 80 لينتهى اللقاء بالتعادل الايجابى 2-2 .

بذلك يرتفع رصيد الجونة للنقطة 23 ليقفز فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر مثلهم وتلقت شباكه 33 هدف وسجل لاعبيه 24 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما ارتفع رصيد الداخلية عند النقطة 22 فى المركز الرابع عشر بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 10 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف .