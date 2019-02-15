شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو اليوم الخميس 14 / 2 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد النجم البرتغالى كريستيانر ونالدو فى قائمة فريقه يوفنتوس فى المواجهة أمام فروسينونى غدا الجمعة فى افتتاح الجولة الـ 24 من الدورى الإيطالى.

زي النهاردة كريستيانو رونالدو يدخل تاريخ دوري الأبطال



حقق النجم كريستيانو رونالدو إنجازا فريدا فى مثل هذا اليوم من العام الماضى، بعد أن احرز الهدف رقم 100 مع ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا ليصبح أول لاعب على الإطلاق يحقق هذا الرقم مع نفس الفريق فى تاريخ المسابقة.

وسجل الدون الهدف فى مرمى باريس سان جيرمان الفرنسى، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وانتهى بفوز الفريق الملكى 3-1.



رونالدو

كريستيانو رونالدو لم يكن خيار يوفنتوس الأول فى سوق الانتقالات



أكد فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، لم يكن الخيار الأول في سوق الانتقالات الصيفية الماضية

وأشار فابيو باراتيسي الذي يعد من أفضل الأشخاص في مجاله بعالم كرة القدم، إلى أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، لم يكن الخيار الأول بالنسبة لنادي يوفنتوس الإيطالي بل كان الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان.

وتحدث فابيو باراتيسي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلاً: "يوفنتوس فاز بسبعة بطولات دوري على التوالي وفعلنا أشياء جيدة للغاية في دوري أبطال أوروبا، ولكن بعد رحيل بوفون التقيت بأندريا أجنيلي وبافيل نيدفيد ووافقنا جميعاً على التعاقد مع لاعب من طراز عالي من أجل إحداث تاثيراً إيجابياً للفريق".

وأضاف: "كان هناك طريقتان لتحفيز الفريق، الأولى هي شراء المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان، أو الذهاب إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو ما حدث بالفعل".

جدير بالذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي، كان قد تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي ريال مدريد الإسباني، في صفقة القرن وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو.