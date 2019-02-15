شكرا لقرائتكم الزمالك يغسل أحزانه الأفريقية بالاستعداد لمواجهة إنبي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة إنبى، المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ومنح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، اللاعبين، راحة سلبية لمدة 24 ساعة على مدار أمس الخميس، بعد الانتهاء من مواجهة نصر حسين داى.

كان الزمالك قد تعادل مع نصر حسين داى بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على استاد برج العرب، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ما أدى إلى تذيل الفريق الأبيض للمجموعة بنقطة وحيدة ويتصدر الفريق الجزائرى للمجموعة بـ4 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى بـ3 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط.