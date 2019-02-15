شكرا لقرائتكم في إستطلاع لسوبر كورة.. الجماهير تبرئ جروس من مسئولية السقوط الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حملت جماهير الزمالك لاعبي فريقها مسئولية التعادل المخيب مع نصر حسين داي أمس الأربعاء في الجولة الثانية من الكونفدرالية على برج العرب مما يقلل من حظوظ الفريق في التأهل لدور الثمانية.

وفي استطلاع أجراه سوبر كوره عبر الصفحة الشخصية على فيسبوك بوك تفاعل معه الآف من القراء والمشجعين قال 61% منهم أن المسئولية تقع على عاتق اللاعبين، فيما حمل 39% فقط المدرب السويسري كريستيان جروس المسئولية.

وجاءت أرقام الاستطلاع كالتالي:



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وواصل الزمالك عروضه السيئة على المستوى القاري بعدما فقد أربعة نقاط في أول جولتين بالهزيمة من جورماهيا الكيني برباعية مقابل هدفين خارج أرضه ثم التعادل على ملعب برج العرب أمام نصر حسين داي بهدف لكل فريق.

وبات حلم الزمالك الأفريقي مهدد بالضياع، حيث يتبقى له 4 مباريات في المجموعة الرابعة يتطلب التمسك بحظوظ التأهل الفوز في ثلاثة منها على الأقل مع انتظار نتائج باقي المجموعة.

وتعادل الزمالك مع نصر حسين داى الجزائرى، بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم خالد بوطيب مهاجم الزمالك للفريق الأبيض بالهدف الأول فى الدقيقة 14 من عمر المباراة لتشهد المباراة مسلسلا من إهدار الفرص للأبيض ليعاقبه نصر حسين داى بتسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 90.