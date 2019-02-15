شكرا لقرائتكم رامون دياز بعد رباعية سموحة: مازال لدينا الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الأرجنتيني رامون دياز المدير الفنى الجديد لفريق بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير لفريقه على حساب سموحه فى الجولة الـ22 للدورى الممتاز.

تابع دياز فى تصريحات لقناة ON SPORT سعيد بمستوي لاعبي بيراميدز فى أول قيادة فنيه له للفريق فى الدورى ، وسعيد بإستيعابهم خطة اللعب فى فترة قصيرة ، مشيداً بالإمكانيات الفنية و المهارية للاعبين سواء المحليين أو المحترفين.

حقق فريق بيراميدز فوز كبير على سموحه برباعية نظيفة على فريق سموحه فى أول لقاء للمدير الفني الأرجنتني رامون دياز ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 45 فى المركز الثاني بعد خوضه 22 مباراة بينما سموحه فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

تابع الأرجنتني دياز ، القادم سيكون أفضل لبيراميدز ، و اللاعبين هم الأبطال الحقيقيون فى مباراة اليوم ، ونلعب للمنافسة على البطولات مشيداً بهدف عبدالله السعيد الذى أحرزه فى مرمى محمد أبو جبل من منتصف الملعب.