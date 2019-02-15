شكرا لقرائتكم كوكا يسجل في تعادل أولمبياكوس القاتل أمام دينامو كييف.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط أولمبياكوس اليونانى الذى يضم بين صفوفه المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا فى فخ التعادل الإيجابى بنتيجة 2 - 2 أمام ضيفه فريق دينامو كييف الأوكرانى، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، فى ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبى.

افتتح النجم المصرى أحمد حسن كوكا التهديف لفريق أولمبياكوس فى الدقيقة التاسعة على بداية المباراة، بعدما هيأ الكرة لنفسه بطريقة رائعة وسددها بقوة فى المرمى.

ولكن نجح فيتالى بيوالسكى فى تسجيل هدف التعادل للفريق الأوكرانى فى الدقيقة 28 من عمر المباراة، وسجل جيل دياز هدف التقدم لفريق أولمبياكوس فى الدقيقة 40 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية فشل حارس الفريق الأوكرانى فى التصدى لها.

وفى الشوط الثانى، نجح بنجامين فيربيتش فى تسجيل هدف التعادل للفريق الأوكرانى فى الدقيقة 89 من زمن المباراة.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب سوف يجمع الفريقين الخميس المقبل على الملعب "الاولمبى" فى مدينة كييف الأوكرانية.



احمد حسن كوكا

فرحة كوكا بالهدف

كوكا سعيد بالهدف

كوكا