شكرا لقرائتكم المصائب لا تأتي فرادى .. خماسية جديدة تضرب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب فريق النجوم إف سى مواليد 99 على نظيره الزمالك، بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب نادى النجوم، ضمن منافسات بطولة الجمهورية. وسجل خماسية النجوم كلا من: محمود دياسطى "هدفين"، محمود صابر "هدف"، محمد أسامة "هدف"، أحمد رفعت "هدف". ويتكون الجهاز الفنى للنجوم من محمد سعيد مدير فنى، عبد السلام نجاح مدرب، مصطفى سليمان مدرب حراس، ممدوح العزاوي إدارى للفريق.

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