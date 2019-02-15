- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم أرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف بهدف في الدوري الأوروبي.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واصل آرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى عروضه السيئة بعد الخسارة بهدف نظيف أمام باتي بوريسوف البيلاروسي في ذهاب دور الـ 32 بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج" بملعب "هارادزكي".
أحرز هدف فريق باتي بوريسوف البيلاروسي لاعبه ستانيسلاف دراجون فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ولم يشارك محمد الننى فى اللقاء لكنه كان ضمن قائمة البدلاء.
وتعرض الفرنسى الكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال للطرد فى الدقيقة 85.
ويواجه أرسنال المجهول وتحقيق آماله في التأهل لدور الـ 16 من منافسات البطولة قبل خوض مباراة الإياب الخميس القادم بملعب "الإمارات".
وحجز أرسنال مقعده فى دور الـ 32 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة، فيما حل باتي بوريسوف وصيفاً في المجموعة الـ 12 خلف تشيلسي الإنجليزي ومتفوقاً على مول فيدي المجري وباوك اليوناني
أرسنال
باتى بوريسف و وأرسنال
ماتيو جندوزى
هدف باتى بوريسوف
كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف بهدف في الدوري الأوروبي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.