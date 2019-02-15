شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الخميس 14 / 2 / 2019 اليجري يخشى مفاجآت فروسينونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم يوفنتوس استعداداته لخوض مواجهة فروسينونى غدا الجمعة فى افتتاح الجولة الـ 24 من الدورى الإيطالى، وهى البروفة الأخيرة للفريق قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسبانى يوم الأربعاء المقبل فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

اليجرى يخشى مفاجآت فروسينونى



تحدث المدير الفنى ماسيمو اليجرى عن مواجهة غروسينونى غدا الجمعة فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا "يجب علينا أن نحصد الثلاث نقاط أمام فروسينونى، لأن الثلاث نقاط سيمهدوا طريقنا تجاه بطولة الدورى، وعلينا أن نأخذ فى الإعتبار بأن هذا الفريق فاز خارج دياره ثلاث مرات".

"يجب علين أن نفوز بالمباراة، لكى نستعد جيداً لمباراة دورى الأبطال، أنا هنا منذ خمس سنوات وأنا سعيد هنا، وحالياً تركيزى منصب على مهامى".

"كيلينى لن يشارك فى لقاء الغد، بارزالى كان بعيداً لذلك سيجلس على مقاعد البدلاء ولكن بونوتشى سيبدأ أمام فروسينونى، سنرى حالة روجانى غداً، ولكن لدينا كاسيريس جاهز للمباراة، تشيزنى سيشارك بالمباراة، إثنان من سبينازولا ودى تشيليو وكانسيلو سيلعبان على الأطراف".

"ماتويدى لن يلعب غداً، ولكن ديبالا وأرقامه حالياً مع يوفنتوس تثبت بأنه من أفضل اللاعبين هنا رامسى لاعب رائع، سنتحدث عنه فى الشهور القادمة أكثر".

"بخصوص دوري الأبطال، يجب أن نركز على أنفسنا لكى نعبر عقبة أتليتكو مدريد، الفريق يقدم أداءا رائعا، ولكن من الغد سنبدأ باللعب كثيراً وسيكون هذا هو الإختبار الحقيقى".

واختتم المدير الفنى، قائلا "أنا سعيد بوجود الـVAR بدوري الأبطال، فهي مفيدة وعادلة، هدف أياكس بالأمس مثال على ذلك".



اليجرى

21 لاعب فى قائمة يوفنتوس لمواجهة فروسينونى



كشف ماسيمو اليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى، عن القائمة التى سيخوض بها اليوفى المواجهة الهامة أمام فروسينونى، غدا الجمعة فى الجولة الـ 24 من الدورى الإيطالى.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، فيما يأتى فروسينونى فى المركز الـ 16 برصيد 19 نقطة.

وشهدت القائمة، التى أعلنها اليجرى اليوم 21 لاعبا، على رأسهم النجم كريستيانو رونالدو، فيما سيغيب كلا من دوجلاس كوستا، اليكس ساندرو، وخوان كوادرادو.

وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالى:

حراسة المرمى: تشيزنى - بنسوليو - بيرين

خط الدفاع: دى تشيليو - كاسيريس - بونوتشى - كانسيلو - روجانى - سبينازولا - كيلينى - بارزالى

خط الوسط: بيانيتش - ماتويدى - إيمرى كان - بينتانكور - خضيرة

خط الهجوم: رونالدو - ديبالا - بيرنارديسكى - كين - ماندزوكيتش