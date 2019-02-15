شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام دورة الإبداع والابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت «الأكاديمية الأولمبية الوطنية» فعاليات دورة الإبداع والابتكار في إدارة وتنظيم وتطوير الأعمال.

وأكد العميد عبدالملك جاني مدير «الأكاديمية الأولمبية الوطنية»، أهمية تنظيم الندوات والملتقيات العلمية، التي تعزز عنصري المعرفة والتثقيف لدى الجميع، وتبني جسوراً قوية؛ للتواصل وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب كافة.

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام دورة الإبداع والابتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.