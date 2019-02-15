انطلاق جولة دبي من «بريميرليج» الكاراتيه في الوصل اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مسعد عبد الوهاب



برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق في التاسعة من صباح اليوم بصالة نادي الوصل في دبي لمدة ثلاثة أيام، جولة «دبي 2019»؛ إحدى جولات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج كاراتيه 1» التي تستضيفها دبي للمرة الرابعة على التوالي، بمشاركة 737 لاعباً ولاعبة من 86 دولة حول العالم، ويحضر منافساتها الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ونائبه اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه.

وستشهد الجولة إثارة كبيرة بعد دخول نقاط تلك الجولة، ضمن نقاط جولات الاتحاد الدولي للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، بعد اعتماد اللعبة في الأولمبياد.ويشارك ناديا النصر والشارقة للألعاب الفردية، حيث يشارك النصر في فردي الكوميتيه باللاعب علي الصاوي، المصنف رقم 4 في التصنيف العالمي وزن تحت 67 كيلوجراماً، ونادي الشارقة بفريق الكاتا جماعي، المكون من مروان المازمي، وأمين العوضي، وخليفة العبار.

على جانب آخر اختتمت بنجاح، دورة الحكام لاختبارات الشارة الدولية، التي أقيمت على مدى أربعة أيام على هامش البطولة، بمشاركة 240 حكم كاتا وكوميتيه، منهم 11 حكماً من حكام الإمارات. وتعد هذه الدورة هي الوحيدة للحكام الجدد للحصول على الشارة الدولية، التي يتم الحصول عليها في بطولات العالم فقط.

وتقدم اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته للبطولة، وأشار إلى أن استمرار استضافة الدوري العالمي، يعبر عن ثقة الاتحاد الدولي في قدرات الإمارات التنظيمية، ويقدر جهودها في تعزيز وجود اللعبة، كما وجه شكره للجهات المساهمة في التنظيم.

ولفت اللواء الرزوقي إلى أن المشاركة الكبيرة في النسخة الرابعة، تدل على حرص أبطال العالم على الوجود في جولة الدوري العالمي كاراتيه 1 دبي.

كما أعلن أن جولة دبي ستكون الوحيدة ضمن جولات «البريميرليج» المانحة لنقاط تصنيفية للطواقم التحكيمية الدولية، من خلال دورتها التحكيمية التي أقيمت في الوصل.