سيطرة كورية تايلاندية كازاخية في افتتاح تنس الطاولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اليوم الأول من منافسات كرة تنس الطاولة إثارة كبيرة، وتألقاً واضحاً من قبل كلّ من فرق كوريا الجنوبية، وتايلاند، وكازاخستان، بعدما سيطروا على المراكز الأولى ضمن خمس فئات، من أصل ثمانية.

وحسمت تايلاند، لقب فئة «إس إف 4-5» على ملاعب الجامعة الأمريكية في الشارقة التي تستضيف المنافسات، عن طريق اللاعب سرينغام واسانا، الذي حصل على المركز الأول، وفي فئة «إس إم 1» حصل اللاعب المجري إندري ماجور، على المركز الأول، أما فئة «إس إم 2» انتزع لاعب كوريا الجنوبية جان بيونغ سونغ جون المركز الأول.

وعاد التفوق التايلاندي في فئة «إس إم 3» عن طريق ياتياك جيلنبانشين، الذي فاز بالمركز الأول، أما فئة «إس إم 4»، شهدت تفوقاً كبيراً من لاعبي كوريا الجنوبية بالحصول على المراكز الثلاثة الأولى عن طريق يونغ سونغ جو ويونغ كي جون، ووك ميونغ كو، وحصد اللاعب الإماراتي حسين المهيري، المركز الرابع.

وفي منافسات فئة «إس إم 5» استمر التفوق الكوري الجنوبي، بحصول اللاعب «سو شاو كانغ» على المركز الأول، وحسمت كازاخستان لقب فئة «إس إم 6-7»، عن طريق اللاعب روستم فاليتوف، واستمر تفوق كازاخستان في فئة «إس إم 8-10» عن طريق اللاعب نورزهان كوربيتاييف.