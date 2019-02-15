الشارقة تستضيف «آنجل وولف» سفير الأولمبياد الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن فعاليات برنامج «المدن المضيفة» بإمارة الشارقة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، الذي سيقام في أبوظبي مارس/آذار المقبل، نظمت الشارقة تحدي ترايثلون، باستضافة فريق «آنجل وولف» السفير العالمي في الدورة.

وجرت فعاليات التحدي بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لبرنامج «المدن المضيفة» في إمارة الشارقة.

وأقيم التحدي الذي يحمل اسم «تراي ويذ ريو» في مدينة الشارقة، على شاطئ مدينة الحمرية، تحت شعار: «معاً نستطيع» بمشاركة ذوي التحديات الذهنية، وبدعوة جميع الرياضيين والمهتمين في المنطقة، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، وبلدية مدينة الحمرية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وتمثل الحدث في إتمام التحدي الرياضي الذي يتمحور حول شخصيتين هما الأب نِك، وابنه ريو، حيث يرافق الوالد نك ابنه ريو طوال الرحلة بأكملها في 4 مراحل رياضية، ويتكون فريق «آنجل وولف» العالمي من الأب نك، والأم ديلفاين، والبنت تيا والابن ريو، بهدف نشر أنماط الحياة الصحية وتعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع.