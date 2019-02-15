آية إسحق بطلة سباق السيدات بمهرجان سلطان بن زايد للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت في قرية بو ذيب العالمية للقدرة التابعة لنادي تراث الإمارات أمس فعاليات النسخة الثالثة عشرة لمهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للفروسية - ركوب القدرة والتحمل 2019، الذي ينظمه النادي بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويستمر حتى السبت المقبل بمشاركة واسعة من الفرسان الدوليين.

حضر الفعاليات عبدالله فاضل المحيربي مدير عام ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وحميد سعيد سالم بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في النادي والمركز، وممثلي الجهات الراعية والداعمة، وجمع كبير من الوفود السياحية والمهتمين.

وانطلقت أمس الجولة الأولى من سباق 242.15 كيلومتر، الذي يقام في ثلاث جولات لمسافة 80 كيلومترا لكل جولة، على مدار ثلاثة أيام، وتصدَّرت الفارسة فاطمة جاسم سعيد المري سباق اليوم الأول على صهوة الجواد «كاميرون» من إسطبلات دباوي، وفقاً لبروتوكول بوذيب، فيما حل ثانياً الفارس صقر هلال المحروقي على صهوة الجواد «ايجوال فارنينتي» من إسطبلات ورسان، وجاء ثالثاً الفارس منذر أحمد البلوشي على صهوة الجواد «ستايل أورلاندو» من إسطبلات ند الشبا.

وفي السباق نفسه وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي، تصدر السباق الفارس يوسف محمد حسن الحمادي من إسطبلات الريف على صهوة الجواد «تيوباز»، فيما حل في المركز الثاني الفارس عبدالله محمد حسن الحمادي من إسطبلات الريف على صهوة الجواد «كورليوني»، وجاء في المركز الثالث الفارس منذر أحمد البلوشي على صهوة الجواد «ستايل أورلاندو» من إسطبلات ند الشبا، وسيتواصل السباق غداً في جولته الثانية.

وفي ختام اليوم الأول من السباقات توّج حميد سعيد سالم بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، الفائزات في سباق 101.01 كم وفق برتوكول بوذيب لركوب القدرة والتحمل، وفازت بالمركز الأول الفارسة آية عبدالرضا إسحق علي من إسطبلات إف ثري، على صهوة الجواد «تراماريجليو» وتوّجت بطلة للسباق، ونالت جائزة عبارة عن سيارة ومبلغ مالي، فيما حلت في المركز الثاني الفارسة سيمونا شلباكوفا من إسطبلات النصر 2 على صهوة الجواد «إيكوكرونوس»، وجاءت في المركز الثالث الفارسة مارجيك فيسر فاليري من إسطبلات الكتبي، على صهوة الجواد «فيجا دي لافيشاد».