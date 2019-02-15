«حرير الريف» يقود سباق التحدي و«إنذار» مرشح لشوط السرعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، السباق الثاني للماراثون والثامن له هذا الموسم بإقامة سبعة أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، ماعدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية للحفل 570 ألف درهم.

ويبدأ الحفل بشوط ملاك الإسطبلات الخاصة ولمسافة 1400 متر، ويشارك فيه 15 خيلاً من أبرزها الفرس «ريح الجنوب» الفائزة في سباق المبتدئة والجواد «فيرتيل دو كروات» في ظهوره الثاني بعد فوزه الأول على ذات المضمار والمسافة بجانب «ايه اف مذهل».

فيما يأتي الشوط الثاني من ضمن سلسلة ماراثون العين لمسافة 4100 متر (تكافؤ)، وتشارك فيه أربعة خيول لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بقيادة «آر بي بيرننغ آش» و«حرير الريف» الذي لم يخسر في آخر ثلاثة سباقات ولكنه لم يخض سباقاً من قبل في مثل هذه المسافة الطويلة بجانب «بلد الريف» و«غيلي»، وينافسهم «شامخ الوثبة» من إسطبلات جان دي روال.

وخصص الشوطان الثالث والرابع من الحفل لسباق المبتدئة ويكون الأول منهما لمسافة 1800 متر بمشاركة «هذلول» للمرة الأولى في مضمار العين بجانب «مكتوب» الوصيف بمضمار العين مؤخراً و«لهيب الريف» فيما ينطلق سباق المبتدئة الثاني لمسافة الميل بمشاركة خيول لم تشارك معظمها في السباقات من قبل ومنها «ابن الإمارات» والمهرة «أمبريا» والفرس «جاب سلاسل».

ويضم الشوط الخامس لمسافة الميل خيولاً تبحث عن فوزها الأول على الأرض الرملية ما عدا الجواد «لو راينال» مثل الفرس «ايه اف مرة» صاحب الخبرة في أبوظبي وميدان، ويتواجد أيضاً الجواد «سيد» الفائز في العاصمة وكذلك «برج العرب» في مشاركته المحلية الأولى، ويختتم الحفل بشوط السرعة لمسافة 1000 متر (تكافؤ)، وتتسابق فيه 10 خيول ومن أبرزها «إنذار» و«ملهم» و«ايه اف الثبر» و«أبو الملس».