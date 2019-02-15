ميرا الأنصاري تتصدر سباق التسعيرة للقدرة بسيح السلم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

فازت الفارسة ميرا جاسم الأنصاري، بصدارة سباق التسعيرة للقدرة لمسافة 119 كم، الذي جرى أمس، بمدينة دبي الدولية للقدرة، وشهد مشاركة بلغت 130 فارساً وفارسة مثلوا معظم الإسطبلات الخاصة على مستوى الدولة، وجاء فوز الأنصاري بصدارة السباق عن جدارة واستحقاق؛ حيث تسيدت السباق من أوله إلى آخره بعد أن احتلت المركز الثاني في المراحل الثلاثة الأولى، لتخطف الصدارة وكأس السباق في المرحلة الأخيرة، وهي على صهوة الجواد «مصطفى» المملوك لإسطبل العزم مسجلة زمناً قدره 4:26:52، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى محمد المرزوقي، على صهوة الجواد «ريال جاز» المملوك لإسطبلات الكمدة للقدرة مسجلة زمناً قدره 4:27:34، واحتل المركز الثالث الفارس فهد علي محمد، على صهوة الجواد «بازينغا» المملوك لإسطبل الفهيدي.توج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق، محمد عيسى العضب، المدير التنفيذي لمدينة دبي الدولية للقدرة، بحضور ملاك الإسطبلات الفائزة، والمدربين، وكل الكوادر الفنية الخاصة بالخيول التي فازت بالصدارة.

وكانت مؤسسة ميدان، ونادي دبي للفروسية، منظما الحدث رصدا جوائز مميزة لأصحاب المراكز الأولى في السباق؛ حيث تسلم أصحاب المراكز الخمسة الأولى سيارة لكل منهم، فيما حصل صاحب المركز السادس على 100 ألف درهم.

وكانت إدارة السباق، حددت تسعيرة الخيول الفائزة بالمراكز الأولى بقيمة مليون ونصف المليون درهم للخيل الفائز بالمركز الأول، ومليون ومئتي ألف درهم للخيل الفائزة بالمركز الثاني، ومليون درهم للثالث، ونصف مليون درهم للخيول التي حلت بعد المركز الرابع.

تصدر المتسابق سعيد حمود الخياري، المرحلة الأولى من سباق التسعيرة للقدرة التي بلغت مسافتها 40 كم وهو ممتطياً الخيل عزام التابع لإسطبلات ماس، تلاه في المركز الثاني الفارسة ميرا جاسم الأنصاري، وهي على صهوة الخيل «مصطفى» التابع لإسطبلات العزم، وفي المركز الثالث جاء المتسابق محمد إحسان، وهو على صهوة الخيل ساديلور من إسطبلات دبي، وحل رابعاً المتسابق أحمد علي الشامسي، وفي المركز الخامس حل المتسابق الهندي خان أمجد حشمت.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 35 كم نجح المتسابق سعيد حمود الخياري، في المحافظة على صدارته التي كان أنهى بها المرحلة الأولى وهو على صهوة الخيل عزام التابع لإسطبلات ماس، وعلى نفس الوتيرة حافظت الفارسة ميرا الأنصاري، على المركز الثاني، وقفز المتسابق الهندي خان حشمت، من المركز الخامس إلى المركز الثالث، تلاه الفارس فهد علي محمد في المركز الرابع، وحل خالد جمعة الخاطري في المركز الخامس.