فرسان الإمارات يشاركون في كأس الأمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف منتجع الفرسان الرياضي الدولي، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، وكأس لونجين للأمم لقفز الحواجز، في الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجاري.

وسيتأهل الفائزون للمشاركة في نهائي كأس الأمم لونجين في برشلونة نهاية العام الحالي، وهو أحد أهم الأحداث الرياضية في رياضة قفز الحواجز على مستوى الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

ويقام هذا الحدث برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وستقام ضمن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي يقدمها لونجين أشواط للشباب والناشئين بالإضافة إلى الأشواط المثيرة من فئة الخمس نجوم لنجوم الرياضة العالميين.

وستكون المنافسة على أشدها في هذه الفئة، والتي فازت بالشوط التأهيلي لنهائيات كأس الأمم من عام 2018 نيوزيلندا في المركز الأول وأيرلندا وإيطاليا في المركزين الثاني والثالث.

ويتكون منتخب الإمارات من الفارسة الأولمبية الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم؛ عبدالله حميد المهيري، الفائز بلقب كأس صاحب السمو حاكم الشارقة؛ وعبدالله المري بطل شوط الجائزة الكبرى في بطولة الشراع الدولية؛ ونادية تريم ومحمد غانم الهاجري.

وشجع اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الجمهور على حضور الحدث ودعم فريقهم.

وقال: ينظر الاتحاد إلى هذا البطولة باعتبارها من الفعاليات المثالية للترويج لرياضة قفز الحواجز في البلاد، كما أن وجود هذا الكم من الفرسان الدوليين الزائرين والكثير من الأشخاص الذين يشاهدون على التلفاز وعبر البث المباشر، يبرهن على قدرة الدولة على استضافة مثل هذه الفعاليات الراقية والمرموقة.

من جانبه قال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نعبر عن اعتزازنا بدعم مسيرة الكأس الغالية لأهميتها ودورها البارز بين البطولات العالمية والمميزة التي تحتضنها أبوظبي بتنوع الرياضات وبصفة متواصلة، ونؤكد حرصنا على استدامة النجاحات والمنجزات الرياضية والسعي الدائم لتعزيز الريادة العالمية لدولتنا الحبيبة.