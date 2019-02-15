الجزيرة يقسو على «الذئاب» بخماسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر



نصب الجزيرة السيرك بالفوز الكبير على مضيفه الفجيرة بخماسية نظيفة جاءت على مدار الشوطين خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب الفجيرة.

وبهذا الفوز التاسع ل«فخر أبوظبي»عزز حظوظه في سباق المقدمة ورفع رصيده الى 31 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي الفجيرة بنقاطه ال13 السابقة التي تهدد بقاءه مع المحترفين.

أعلنت الدقيقة 20 عن أول أهداف المباراة لمصلحة الفريق الجزراوي سجله الغاني أسانتي من الكرة العرضية الرائعة التي هيأها الهولندي ناصر بارازيت، وسنحت للفرنسي كوسوكو فرصة التعديل، حيث استلم كرة في مواجهة المرمى وسددها برعونة في أحضان الحارس علي خصيف وكذا الحال للبرازيلي روزا الذي أهدر أكثر من كرة قبل أن يعود الغاني أسانتي أبرز نجوم المباراة ويضيف هدف التعزيز الثاني له في المباراة عند الدقيقة 32 من تسديدة مباغتة، وأردفه خلفان مبارك بالهدف الثالث في الدقيقة 40 من كرة ساقطة حولها ببراعة «لوب» فوق الحارس عبدالله بوفون.

فاجأ فخر أبوظبي أصحاب الأرض بهدف رابع مع انطلاقة الحصة الثانية في الدقيقة 54 حمل توقيع اللاعب عبدالله رمضان من تسديدة مباغتة من خارج الصندوق وعززه الهولندي ناصر بارازيت بالهدف الخامس عند الدقيقة 59 من ركلة جزاء ارتكبها معه اللاعب حمدان قاسم، ليصبح الفجيرة ومدربه عبدالله مسفر في وضع حرج ويجري الأخير عدداً من التبديلات في محاولة لإيقاف المد الجزراوي والخروج بأقل الخسائر عبر زيادة عددية المنظومة الدفاعية لينتهي اللقاء جزراوياً 5-صفر.