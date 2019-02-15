قويض : ظروف صعبة تواجه دبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”



أقر السوري محمد قويض، مدرب دبا الفجيرة بصعوبة المواجهة التي تجمعه أمام الوحدة اليوم في ظل الظروف التي يعيشها فريقه والمتمثلة في غياب أربعة لاعبين من أبرز عناصره الأساسية، فضلا عن قوة الفريق العنابي بكل المقومات التي يمتلكها بوجود أفضل العناصر من اللاعبين المواطنين والأجانب، لافتا إلى أن أي نتيجة غير الخسارة تعتبر إيجابية لفريقه.

من جانبه أكد أحمد إبراهيم الغيص مهاجم دبا الفجيرة أن فريقه سيحاول قدر الإمكان العودة بالنقاط الثلاث، والتي من الممكن أن تخرجه من الوضع الذي هو فيه الآن.