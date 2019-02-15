ريان: الظفرة صعب وعنيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام



يفقد العين في لقاء الظفرة اليوم جهود بندر الأحبابي، بسبب طرده في لقاء الوحدة»، وكذلك أحمد برمان الذي تعرض للإصابة في نفس المباراة. وذكر الكرواتي زيلجيكو سوبيتش مدرب العين أن الفريق الذي يسعى إلى نيل اللقب عليه أن يتعامل مع كل مباراة على حدة وحسب طريقة أداء المنافس، وثقته كبيرة في اللاعبين الذين سيختارهم للمباراة.

وقال: شاهدت الظفرة في مباراته السابقة أمام الشارقة المتصدر وظهر بصورة مميزة وهو فريق جيد ولكي نتغلب عليه علينا أن نكون في كامل تركيزنا، وأن نكون جاهزين لكل الاحتمالات المتوقعة في المباراة.

من جانبه أشار لاعب العين ريان يسلم إلى صعوبة المهمة أمام منافس عنيد وصعب في ملعبه ووسط جماهيره إلا أن عزيمتهم ورغبتهم قوية في العودة من منطقة الظفرة بالنقاط الثلاث، مؤكداً أن الزعيم عندما يكون في مستواه المعهود لن يستطيع أحد إيقافه، وقال: استعددنا بشكل جيد للمواجهة وكل ما علينا تنفيذ تعليمات المدرب في أرضية الملعب وأن نكون في كامل تركيزنا حتى صفارة النهاية، وسنبذل أقصى ما عندنا لتحقيق الفوز.