الحوسني: الحصن يتطلع إلى لقب دوري الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

أسفرت نتائج الجولة الأخيرة من النسخة العاشرة لدوري كرة قدم الصالات، عن فوز دبا الحصن على النصر 3-1 والبطائح على مليحة 2-0، وخورفكان على الحمرية 3-1.

تعادل الظفرة مع اتحاد كلباء 1-1، ليتصدر دبا الحصن الترتيب برصيد 40 نقطة، وجاء الحصان الأسود (فريق البطائح) في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، وشباب الأهلي ثالثاً ب 30 نقطة، ثم النصر رابعاً ب 26، وهذه الفرق ستلعب «البلاي أوف»، حيث يلتقي بطل الدوري الثلاثي المنتظر (البطائح وشباب الأهلي والنصر) مع دبا الحصن في مباراتي مسك الختام، لتحديد هوية البطل العاشر.

وتنطلق مباريات «البلاي أوف» غداً السبت، بمواجهة البطائح مع النصر على ملعب الأول، ويجمع ميدان المواجهة النصر مع شباب الأهلي في المباراة الثانية، ويلتقي شباب الأهلي مع البطائح الأربعاء المقبل، في مباراة مسك الختام، على أن يلعب بطل الدوري الثلاثي مع دبا الحصن ذهاباً وإياباً يومي 23 و25 فبراير/شباط الجاري.

وكان لافتاً في دوري هذا الموسم، تراجع الظفرة إلى المركز السادس برصيد 23 نقطة، في أكبر مفاجآت الموسم العاشر، لاسيما أن الظفرة هو البطل وصاحب الحضور الأقوى في كرة الصالات في السنوات الأخيرة.

على خط آخر، يستحق اللاعب المتألق والخلوق عبدالله محمد جاسم الحوسني، ابن مدينة خورفكان ونجم وهداف الدوري وفريق دبا الحصن، أن يكون أبرز مرشح للفوز بلقب نجم الموسم، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في الدوري من خلال المجهود الكبير الذي يبذله مع فريقه، ومن خلال تربّعه على صدارة قائمة الهدافين برصيد 15 هدفاً، والذي جاء مكملاً لتألقه في كأس الأندية الآسيوية في 2015 ومع المنتخبات الوطنية، حيث شارك مع منتخب الشباب في بطولة عام زايد، وشارك مع المنتخب الأول أيضاً في العديد من الاستحقاقات وكان مميزاً دائماً.

وقال عبدالله الحوسني: «بصراحة، زملائي اللاعبون والجهازان الفني والإداري وجمهور دبا الحصن، ومجلس إدارة نادي دبا الحصن، هم الذين كانوا وراء تألقي في كل المواسم السابقة، إضافة إلى الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه الفريق الحصناوي.. إنه لأمر طيب أن أكون منفرداً بصدارة الهدافين، وهذا شرف وأمنية لكل لاعب، ولكن الألقاب الشخصية لاتهمني، بقدر ما نركز على الفوز بلقب الدوري الذي كنا قريبين منه في العديد من المواسم، ولم يكن لنا نصيب فيه.

وأتمنى أن نوفق كمجموعة، في إهداء هذه البطولة إلى نادي دبا الحصن، وعلينا أن نركز ونبذل جهداً كبيراً، ونجتهد بصورة أكبر في مباراتي مسك الختام في البلاي أوف».