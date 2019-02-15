نتائج لافتة لفريق أكاديمية الموهوبين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق أكاديمية الموهوبين، نتائج لافتة في بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات بعدما تفوق على فرق: برشلونة وروما وجاست بلاي وسولو سبورت، وتصدر عمر عبد الجواد، ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفاً يليه آدم محمود برصيد 12 هدفاً.

وشكر أحمد مصطفى، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقاً مؤسس الأكاديمية، المنظمين على التنظيم الرائع، وقال إن هذه المشاركة الأولى للأكاديمية في البطولة، لكن لن تكون الأخيرة لما لها من فوائد كبيرة على لاعبي الأكاديميات والأندية.

وكشف أحمد مصطفى، عن أن الأكاديمية، ستخوض المعسكر الدولي الرابع لها في مدينة إنجلترا في الخامس مِن شهر إبريل/نيسان وإلى 11 من نفس الشهر، والذي تتخلله زيارات سياحية لاستاد الأنفيلد في ليفربول واستاد الاتحاد واليونايتد في مانشستر، ومشاهدة مباراة ليفربول وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي لفتة رائعة، ستكرم سلسلة حدوتة مصرية، الراعي الرسمي للأكاديمية، اللاعبين المميزين في بطولة مجلس دبي الرياضي، وقال مصطفى حسن: «نرعى أنشطة الأكاديمية لما فيها من فائدة كبيرة على اللاعبين لخدمة المجتمع».