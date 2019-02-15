الحارثي: منظومة العمل مفتاح نجاح «السماوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد



أرجع الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم النجاح الذي حققه فريق بني ياس والطفرة التي شهدها مستوى «السماوي» في الموسم الحالي وتحقيق فوزه الثاني على التوالي في مرحلة الإياب من دوري الخليج العربي إلى تكاتف منظومة العمل في شركة الكرة واللجنة الفنية التي شُكلت قبل انطلاق منافسات الموسم وعقب صعود بني ياس إلى مصاف المحترفين قادماً من دوري الدرجة الأولى.

وقال: «قطفنا ثمار العمل الدؤوب الذي قامت به أطراف المنظومة المسؤولة وصاحبة الاختصاص في تهيئة الظروف لبني ياس للظهور بالمستوى المشرف وتعاون مجلس إدارة النادي مشكوراً في العمل وفق التوجيهات السديدة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس لبناء فريق قوي يعكس تطلعات وأهداف قيادة النادي».

وأشار الحارثي إلى أن بني ياس نجح في تحطيم رقم قياسي لافتاً بصعوده من الدرجة الأولى وحصد عددا كبيرا من النقاط ولم يسبق لفريق صاعد تحقيقه خلال المواسم الخمسة الأخيرة، لافتاً إلى أن الشركة قامت بمسح شامل وتقييم للاحتياجات في مختلف المراكز لسد النقص بالتعاقد مع مجموعة من العناصر المميزة التي حققت الإضافة المرجوة سواء المحليين أو الأجانب.

وأكد أن بني ياس جانبه التوفيق في اختيار مدرب قدير يمتلك المقومات التي تؤهله لقيادة الدفة الفنية هو الكرواتي كرونسلاف جوريتش الذي يتمتع بإمكانات مميزة ولديه الرغبة والطموح في تقديم عمل يشار إليه بالبنان في دوري الخليج العربي الذي حل عليه وافداً جديداً.

وأضاف: «نتائج الفريق في الوقت الراهن أبانت عن أن الفريق يمضي في الطريق الصحيح وفق الخطط الموضوعة من شركة الكرة التي لم تترك صغيرة أو كبيرة محلاً للمصادفة، ونتوقع تطوراً بشكل أكبر في مستوى الفريق خلال المرحلة المقبلة».

وأعرب الحارثي عن سعادة جميع المنتمين لكيان نادي بني ياس بالزيارة الميدانية التي قام بها سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، النائب الثاني لرئيس نادي بني ياس إلى أكاديمية النادي، وقال: «زيارات ودعم قيادة النادي ليس بالأمر المستغرب، ولا تشتمل فقط على الزيارات الميدانية، بل تمتد إلى المتابعة عن قرب للاستراتيجيات وخطط عمل شركة الكرة ونستقبل ملاحظاتهم والرؤى الحكيمة لسموهم ونثمن الزيارة المعنوية من سمو الشيخ عمر بن زايد قبل أيام لأكاديمية النادي التي أثلجت صدور الجميع وجاءت في سبيل دعم معنوي مقدر لأبنائنا اللاعبين في المراحل السنية بالنادي كما تحملنا مسؤولية لنكون الأفضل ونرتقي بسقف طموحاتنا إلى أعلى مستوى».