شكرا لقرائتكم خبر عن وفد ناشئي نادي طوكيو يصل إلى أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصل إلى العاصمة أبوظبي اليوم الجمعة وفد ناشئي نادي طوكيو الياباني عبر مطار أبوظبي الدولي، وذلك ضمن اتفاقية التعاون المشتركة بين مجلس أبوظبي الرياضي ومركز التعاون الدولي الياباني (JICE) ورابطة الدوري الياباني لكرة القدم.

ويشمل برنامج فريق ناشئي طوكيو في اليوم الأول تدريبات خفيفة وحضور مباراة الوحدة ودبا الفجيرة ضمن مباريات دوري الخليج العربي في استاد آل نهيان بأبوظبي.

ورحب سعيد المهيري، مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي بالوفد الياباني، متمنياً لهم طيب الإقامة في العاصمة أبوظبي، وأشار المهيري إلى أن زيارة الفريق الياباني تأتي استكمالاً لمراحل «برنامج تعاون أبوظبي - اليابان لكرة القدم»، والذي يهدف لاستدامة خطط الشراكة وتبادل التجارب الكروية، بهدف الارتقاء بعمل أكاديميات كرة القدم في أندية أبوظبي على كافة المستويات الفنية والإدارية.

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