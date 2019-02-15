شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا للفيصلي ضد الاتفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أحدث الفيصلي ريمونتادا عاصفة في دوري المحترفين السعودي، عندما حوّل تأخره أمام مضيفه الاتفاق «1-3» إلى فوز «4-3» في آخر 10 دقائق.

تقدم الأرجنتيني جوانكا بالاتفاق بهدفين في الشوط الأول «20 و31»، وقلص فهد الأنصاري النتيجة من كرة ثابتة «46» قبل أن يضيف محمد الكويكبي الهدف الثالث للاتفاق «73»، وشهدت آخر 10 دقائق انتفاضة فيصلاوية بثلاثة أهداف متتالية عن طريق بيريرا من ضربة جزاء، وفهد الأنصاري من ضربة ثابتة أخرى، ولويس جوستافو في الدقائق «87 و94 و98».

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