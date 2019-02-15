المونديال يروي مسيرة اللاعبين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشكل «بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر- الشارقة 2019»، التي تحتضنها إمارة الشارقة، منصة دولية، ل50 دولة عربية وعالمية؛ يمثلها 555 لاعباً ولاعبة، متسلحين بالعزيمة والإرادة؛ للتنافس في 7 ألعاب أولمبية؛ كونها محطة تمهد الطريق نحو تتبع مسيرة العديد من اللاعبين واللاعبات، الذين يمثلون بلدانهم، وتفسح لهم مساحة من الوقت؛ ليشاطروا تجاربهم الملهمة؛ من خلال رواية حكاياتهم مع الإعاقة، التي لم تتمكن من هزم إرادتهم، وإصرارهم على تحقيق طموحهم، ورفع راية أوطانهم.

ويروي رحيم فالح مدرب المنتخب العراقي في رياضة المبارزة على الكراسي المتحركة، حكاية أحد اللاعبين، الذي تسبب خطأ طبي بإحداث إعاقة دائمة له، وكيف تحول إلى بطل وطني وعالمي، ألهمت قصته الكثير من الشباب والشابات، ممن يعانون إعاقة حركية، ودفعتهم للعودة إلى صفوف المجتمع كأفراد فاعلين قادرين على إحداث التغيير؛ من خلال تحقيق طموحهم المستمد من قصص وحكايات ملهمة للاعبين يشاركونهم نفس الإعاقة.

ويقول فالح: «الخطأ الطبي الذي سبّب للاعب العراقي زين العابدين المذخوري، إعاقة مستدامة، لم يوقف طموحه كإنسان مؤثر وفاعل في مجتمعه؛ بل منحه قوة إرادة كبيرة؛ حيث واصل تعليمه المدرسي والجامعي، وحصل على بكالوريوس في الإدارة والاقتصاد، ومارس عشقه وموهبته لرياضة المبارزة على الكراسي».

ويستعرض المدرب العراقي حكاية أخرى للاعب المنتخب العراقي عمار هادي، الذي حقق إنجازات عالمية لافتة على صعيد هذه الرياضة، جعلت منه بطلاً وطنياً، ويقول فالح: «إن اللاعب لم يكن يعاني أي إعاقة حركية حتى عام 2009؛ العام الذي تغيرت فيه حياته، وانقلبت رأساً على عقب؛ حيث أدى انفجار سيارة كانت مركونة في طريق ذهابه للعمل، إلى إصابته بإعاقة دائمة، أجبرته على البقاء في المستشفى لما يزيد على عام».

ويواصل فالح رواية مسيرة البطل العراقي، الذي تحدّثت إليه العديد من الأندية؛ لضمه إلى إحدى الرياضات الخاصة بالمعاقين؛ حيث وقع اختياره على رياضة المبارزة، لتنطلق مسيرته الاحترافية، التي حقق في أولى سنواتها الوسام الذهبي خلال مشاركته في «بطولة آسيا عام 2010»، ويؤكد المدرب أن اللاعب تميز بإرادة صلبة، مكنته من مواصلة مسيرته الرياضية، التي تكللت بالعديد من النجاحات والإنجازات.