شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: أي نقطة أمام شباب الأهلي غالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:محمود شرف
أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن هدف «البرتقالي» من مباراة شباب الأهلي هو الخروج بنتيجة إيجابية تساعد فريقه على تحقيق مركز جيد والدخول إلى منطقة الأمان، لذلك فإن اللقاء محطة مهمة ونقاطه دائما غالية لأنه في مواجهة فريق كبير.
وأضاف: كل الفرق لديها مصادر قوة وضعف، ونحن درسنا شباب الأهلي جيداً، وسنلعب على نقاط ضعف المنافس، ولدينا قوة هجومية قوية، وسنتعامل مع شباب الأهلي بجرأة وشجاعة كبيرة.
وقال الرمادي: فوز بني ياس على الوصل يعطينا حافزاً بأنه لم يعد هناك فوارق بين الفرق، وكذلك فإنه دخل منطقة نسعى نحن أيضا للدخول فيها.
واختتم الرمادي تصريحاته: نسعى لتحقيق الفوز في اللقاء وطموحنا ليس التعادل، ولكنه نتيجة جيدة أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر الرمادي: أي نقطة أمام شباب الأهلي غالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.