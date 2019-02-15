بطولة الإمارات للفلاي بورد الاستعراضية تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم «نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية» في الرابعة عصر اليوم، الجولة الثانية من «بطولة الإمارات للفلاي بورد» الاستعراضية؛ وذلك على كاسر الأمواج في أبوظبي، وبالقرب من سارية العلم بالتحديد.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن منافسات «الفلاي بورد» تعد جزءاً أصيلاً من البطولات والأحداث الرياضية التي ينظمها النادي طوال الموسم، وهي بالدرجة الأولى أيضاً منافسات استعراضية للجمهور أكثر من كونها بطولة تنافسية بين المتسابقين، وقال: «الفلاي بورد هي من المنافسات المحببة للجماهير، هي رياضة مميزة، وانتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بين شريحة الشباب، فضلنا إقامة الاستعراض يوم عطلة حتى نتيح الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، ونتوقع نجاحاً جماهيرياً كبيراً في المنافسة».

وأضاف: «تلقينا إشادات كبيرة من المشاركين في النسخة الأولى من البطولة، وفي هذه النسخة نحاول أن نطبق المقترحات المختلفة للمتسابقين، والتفاعل معها بشكل أكبر، في الوقت الحالي نشاهد تطبيقاً أفضل للقوانين، وأيضاً للوائح التي تحكم هذه الرياضة ونحن بدورنا في النادي البحري نحرص على أن نمهد لها الطريق؛ لكي ترسخ حضورها بشكل أقوى في كل موسم».

وأكد الرميثي، أن النادي يمتلك توجهاً هذا الموسم لإقامة ثلاث جولات من منافسات «الفلاي بورد» مع إمكانية إقامة جولة رابعة في حال سمحت أجندة البطولات المختلفة بذلك.