زكريا ناصف للمسؤولين عن الرياضة: ماترموش الكورة في ملعب الجماهير.. فيديو

عمرو ابوبكر

وجه الكابتن زكريا ناصف، رسالة إلى المسؤولين عن الرياضة في مصر بداية من وزير الشباب والرياضة مرورا بالاتحادات والأندية ومجالس الإدارات والمدربين وانتهاء باللاعبين، قائلا: «ماترموش الكورة في ملعب الجماهير أرجوكم».

وطالب ناصف، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، من المسؤولين بعدم إطلاق دعوات للجماهير بعدم التعصب وأن إلا تكون الجماهير السبب في زيادة الاحتقان.

وتابع الكابتن زكريا ناصف، أن الجماهير هي المتلقى وبمثابة رد الفعل وتشاهد تصريحات جميع المسؤولين في جميع وسائل الإعلام المختلفة وتعي كل...