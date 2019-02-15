عبدالفتاح: تصريحات عبدالحفيظ ضد التحكيم لها أهدافا.. ومطالب بيراميدز منطقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ضد التحكيم لها أهدافا أخرى.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "اللعيب"، أن رئيس أحد الأندية طلب منه تغيير حكم مباراة الزمالك محمد البنا، بعد تصريحات سيد عبدالحفيظ، ولكنه رفض: "الضعيف فقط من يرضخ لهذا الحديث".

وأشار إلى أن مطالب بيراميدز بشان عدم لعب مباراته مع الأهلي بالدور الثاني حتى خوض الفريق الأحمر مؤجلاته من الدور الأول، هي مطالب منطقية.

وأكمل: "الفشلة فقط هم من يعلقوا أخطائهم على التحكيم"، وضرب مثالاً بأحد المدربين الأجانب بالدوري المصري، الذي تحدث عن الوقت بدل الضائع بعد تعادله خلال المؤتمر الصحفي.

واستكمل عضو اتحاد الكرة: "الأهلي أكبر من الانسحاب من كأس مصر، وإذا حدث ذلك فلكل حدث حديث".

وكان الأهلي رفض استبدال مباراته أمام بيراميدز بالدوري يوم 28 فبراير، بمباراة الكأس بين الفريقين ضمن دور الـ16، وهو القرار الذي اتخذه اتحاد الكرة.

وعن انضمام ميشيل سلجادو للجهاز الفني للمنتخب، قال عبدالفتاح: "اتحاد الكرة ينفذ أي مطلب لخافيير أجيري المدير الفني، حتى لو طلب رحيل هاني رمزي المدرب العام".

وأثنى عبدالفتاح، على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب، معتبرًا إياه من أفضل المدربين في تاريخ مصر، وأن الرأي العام هو السبب في رحيله.