أهداف الخميس.. رباعية بيراميدز.. وسقوط أرسنال.. وهدف كوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأهداف التي سجلت يوم الخميس 14 فبراير 2019. الداخلية والجونة (2-2) (المصري 2 - 0 المقاصة) (بيراميدز 4 - 0 سموحة) هدف كوكا في مرمى دينامو كييف هدف باتي بوريسوف في مرمى أرسنال أهداف مالمو وتشيلسي

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