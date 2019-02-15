بالفيديو.. عبدالله السعيد يشارك بهدف عالمي في فوز بيراميدز برباعية أمام سموحة

نجح عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز في تسجيل هدف فريقه الرابع في شباك سموحة بطريقة رائعة، في المباراة، التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وسدد «السعيد» تصويبة صاروخية من بعد منتصف الملعب بقليل، استقرت في شباك «أبو جبل» حارس مرمى سموحة، ليعد بذلك هذا الهدف أحد أفضل أهداف بطولة الدوري هذا الموسم حتى الآن.
وبهذا الانتصار ارتفع رصيد بيراميدز بعد فوزه على سموحة برباعية إلى 45 نقطة في وصافة جدول ترتيب المصري، فيما توقف رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع.
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