موعد مباراة حرس الحدود وبتروجيت والقنوات الناقلة

حرس الحدود وبتروجيت

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف مساء اليوم الجمعة فريق حرس الحدود نظيرة بتروجيت علي ملعب حرس الحدود "المكس" ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشري للفوز بنقاط المباراة الثلاث اليوم حتى يضمن التواجد فى منتصف الجدول،بينما يسعى بتروجيت بقوة للفوز بلقاء اليوم حتى

يتقدم خطوة نحو منطقة الأمان منتظرا تعثر دجلة والداخلية وانبى والنجوم التى تسبقه فى جدول الدوري .

موعد مباراة حرس الحدود وبتروجيت

تنطلق مباراة حرس الحدود ضد بتروجيت في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة

والساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة حرس الحدود وبتروجيت

تذاع مباراة حرس الحدود وبتروجيت بشكل حصري علي قناة النيل الرياضية وقناة أون سبورت المفتوحة.

ويدخل الجونة اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، بينما يدخل بتروجيت اللقاء وهو يتذيل ترتيب جدول الدوري ويحتل المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

جدير بالذكر إنتهاء مباراة الدور الأول بين حرس الحدود وبتروجيت بالتعادل السلبي.