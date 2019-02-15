شاهد.. أهداف مباراة تشيلسي ومالمو بالدوري الأوروبي

تشيلسي ومالمو كتبت: سارة جاب الله تغلب فريق تشيلسي الإنجليزي علي فريق مالمو السويدي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي. وسجل الهدف الأول روس باركلي في الدقيقة الـ 30، وأحرز الهدف الثاني للبلوز اللاعب وأوليفييه جيرو في الدقيقة الـ 58، فيما أحرز هدف مالمو اللاعب أندريس كريستيانسن هدف الدقيقة الـ 30، وأحرز الهدف الثاني للبلوز اللاعب وأوليفييه جيرو في الدقيقة الـ 58، فيما أحرز هدف مالمو اللاعب أندريس كريستيانسن هدفمالمو في الدقيقة الــ80. وبهذا الإنتصار تم تخفيف الضغوط الواقعة على مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري، خصوصا بعد الخسارة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة. جدير بالذكر تكون مباراة الإياب في الخميس الموافق 21 من فبراير الجاري.

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