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ستاد السلام (أرشيفية)كتب - كريم عبد المحسن:
باتت فرصة ستاد السلام، ضعيفة في استضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، بعدما تم وضعه ضمن الملاعب الأساسية لاستضافة اللقاءات.
وكشف مصدر لـ "الوفد"، أن لجنةالتفتيش في الكاف، سجلت عددًا من الملاحظات حول ملعب السلام، على رأسها أن الموقع، حيث يقع ستاد السلام وسط مدينة سكنية
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع فرص "السلام" في استضافة لقاءات أمم أفريقيا بسبب لجنة تفتيش الكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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