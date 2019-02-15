تراجع فرص "السلام" في استضافة لقاءات أمم أفريقيا بسبب لجنة تفتيش الكاف

ستاد السلام (أرشيفية)

كتب - كريم عبد المحسن:

باتت فرصة ستاد السلام، ضعيفة في استضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، بعدما تم وضعه ضمن الملاعب الأساسية لاستضافة اللقاءات.

وكشف مصدر لـ "الوفد"، أن لجنة

التفتيش في الكاف، سجلت عددًا من الملاحظات حول ملعب السلام، على رأسها أن الموقع، حيث يقع ستاد السلام وسط مدينة سكنيةومُحاط بالمنازل، مما يمثل أزمة في أمرين، الأول صعوبة الوصول إليه من جانب الفرق التي ستخوض مباريات البطولة نتيجة الازدحام، والثاني عدم قدرة الشركة الراعية للكاف، على عمل بعض الأمور التنظيمية حول الاستاد من الخارج بالشكل المطلوب.