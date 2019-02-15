رسميًا .. السندبيسي حكمًا رابعًا للمقاولون والطلائع بعد أزمة الأهلي والحدود

الحكم حسن السندبيسي (أرشيفية)

كتب - كريم عبد المحسن:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي غد الجمعة، ضمن الجولة 22 لدوري القسم الأول، على النحو التالي:

حرس الحدود وبتروجت : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد توفيق ومحمد صلاح عبد الفتاح، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة

وسيد عبد الله حكماً خامساً.المقاولون العرب وطلائع الجيش : محمد الصباحي ويعاونه أحمد صلاح وخالد السيد، وحسن السندبيسي حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وحسام الجلاد حكماً خامساً.