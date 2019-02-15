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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي غد الجمعة، ضمن الجولة 22 لدوري القسم الأول، على النحو التالي:
حرس الحدود وبتروجت : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد توفيق ومحمد صلاح عبد الفتاح، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة
المقاولون العرب وطلائع الجيش : محمد الصباحي ويعاونه أحمد صلاح وخالد السيد، وحسن السندبيسي حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وحسام الجلاد حكماً خامساً.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا .. السندبيسي حكمًا رابعًا للمقاولون والطلائع بعد أزمة الأهلي والحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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