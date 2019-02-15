رياضة | نابولي وتشيلسي يضعان قدما في دور الـ16 بالدوري الأوروبي بعد الفوز على زيوريخ ومالمو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي وتشيلسي يضعان قدما في دور الـ16 بالدوري الأوروبي بعد الفوز على زيوريخ ومالمو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع كل من تشيلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي قدما في الدور المقبل من الدوري الأوروبي عقب فوزهما تواليا على مضيفيهما مالمو السويدي 2-1 وزيوريخ السويسري 3-1 الخميس ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

في المباراة الأولى، أمّن الـ"بلوز" نقاط الفوز الثمين من السويد بالذات بفضل هدفي روس باركلي (30) وأوليفييه جيرو (58)، في حين سجّل أنديرس كريستيانسين هدف مالمو (80).

وفي الثانية، حسم "السماوي" أمر الانتصار باكراً في الأراضي السويسرية بثلاثة أهداف كاملة تداول عليها لورينزو إينسينيي (11) وخوسي ماريا كاييخون (21) وبيوتر زيلينسكي (77)، ودوّن بينجامين كولولي الهدف الوحيد لأهل الدار (83 من ركلة جزاء).

من جانبه، حذا فالنسيا حذو تشيلسي ونابولي وعاد بالنقاط الكاملة من أرض سلتيك الاسكتلندي عقب فوزه الصريح 2-0 بهدفي الروسي دينيس تشيريتشيف (42) وروبين سوبرينو (49).

وعاد أينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة التعادل من ميدان الفريق العنيد شاختار دونتسك الأوكراني 2-2.

وقع هدفي الضيوف كل من مارتين هاينتيريجر (7) وفيليب كوستيتش (50)، في حين ردّ صاحب الأرض بهدفين لمارلوس (10) وتايسون (67)، مع العلم أنّ شاختار أكمل اللقاء منقوصاً من جهود لاعبه تاراس ستيبانينكو الذي طرد في الدقيقة 11 بعد أن نال بطاقتين صفراوين في أقل من 4 دقائق.

وخطف فياريال الإسباني فوزاً ثميناً للغاية من مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدف وحيد حمل توقيع ألفونسو بيدرازا (3).

وتغلب كلوب بروج البلجيكي على سالزبورج النمساوي (2-1). بادر الضيوف بهدف مبكر لزلاتكو يونوزوفيتش (17) قبل أن يقلب صاحب الأرض الطاولة بهدفين لستيفانو دنسويل (64) وويسلي (81).

وبذات النتيجة والسيناريو، فاز فيكتوريا بلزن التشيكي على دينامو زغرب الكرواتي. فبعد أن تأخر المستضيف بهدف دانيال أولمو (41) عاد بقوة ليحسم أمر الفوز بواسطة ثنائية للاعبه لوديك بيرنيكا (54 و83).