رياضة | أبو خاطر حكما للقاء حرس الحدود وبتروجت.. والصباحي للمقاولون والجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو خاطر حكما للقاء حرس الحدود وبتروجت.. والصباحي للمقاولون والجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي غد الجمعة، ضمن الجولة 22 لدوري القسم الأول.

وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي :

حرس الحدود وبتروجت :

محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد توفيق ومحمد صلاح عبد الفتاح، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة وسيد عبد الله حكماً خامساً.

المقاولون العرب وطلائع الجيش :

محمد الصباحي ويعاونه أحمد صلاح وخالد السيد، وحسن السندبيسي حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وحسام الجلاد حكماً خامساً.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة.

3- الأهلي 39 نقطة.

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5-الإنتاج الحربي 31 نقطة.

6- المصري 29 نقطة.

7- المقاولون العرب 28 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- الاتحاد 24 نقطة

11- حرس الحدود 24 نقطة.

12- الإسماعيلي 24 نقطة.

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 18 نقطة.