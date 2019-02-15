شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتخطى مالمو بثنائية ويقترب من ثمن نهائي اليوروباليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز تشيلسي الانجليزي بهدفين مقابل هدف أمام مالمو السويدي في اللقاء الذي أقيم بينهما في ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الاوروبي.

سجل هدفي تشيلسي كل من باركلي وجيرو في الدقيقتين 30 و58 بينما هدف مالمو سجله كريستايانسين في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وستقام مباراة العودة في انجلترا لحسم المتأهل لدور الستة عشر.