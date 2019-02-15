تشيلسي يتخطى مالمو بثنائية ويقترب من ثمن نهائي اليوروباليج

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الخليج 365- فاز تشيلسي الانجليزي بهدفين مقابل هدف أمام مالمو السويدي في اللقاء الذي أقيم بينهما في ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الاوروبي.
سجل هدفي تشيلسي كل من باركلي وجيرو في الدقيقتين 30 و58 بينما هدف مالمو سجله كريستايانسين في الدقيقة 80 من عمر المباراة.
وستقام مباراة العودة في انجلترا لحسم المتأهل لدور الستة عشر.
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